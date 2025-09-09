Верховна Рада відновлює трансляції засідань

Верховна Рада офіційно відновлює трансляції засідань парламенту. Постанову підписав спікер Руслан Стефанчук.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Трансляції засідань Верховна Рада України офіційно повертаються. Постанову про відновлення трансляцій Верховної Ради підписав голова Руслан Стефанчук. Дякую при нагоді за чесний діалог та це рішення. Також дякую всім колегам по парламенту, які підтримали постанову», - написав Юрчишин на своїй фейсбук-сторінці.

Він додав, що найближче засідання – 16 вересня. «Ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на Телеканал Рада», - додав нардеп.