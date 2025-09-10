Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
​Кримські цілі
Корнієнко: три закони з пакету Ukraine Facility провалені по термінах

Ukraine Facility – це програма ЄС, яка передбачає фінансування України в 2024-2027 рр. Кошти виділяють за те, що Україна проводить реформи. 

Корнієнко: три закони з пакету Ukraine Facility провалені по термінах
Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко
Фото: Зоряна Стельмах

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, коментуючи питання можливих виборів, сказав, що "непогано було б, щоб вони колись були в цій країни". Під час дискусії, організованої LB і EFI Group в межах "Нової країни" він нагадав, що з дев'яти скликань Верховної Ради більшість розпускали достроково, і лише в нинішнього термін перевищив очікуваний час.

На запитання про те, чи депутати втомилися, він сказав: "Ну, так. Вже сьомий рік пішов". 

"Ми 9-е скликання, 5, здається, з 9-и були достроково розпущені. В Україні немає традиції овертайму парламенту, є традиція андертайму", – сказав перший віцеспікер. 

Корнієнко розповів і про найближчі плани Ради. За його словами, скоро має відбутися ще одне коригування бюджету. 

"Буде ще одне коригування велике. Думаю, якщо не буде зайвих елементів у цьому бюджеті, буде тільки військове, можливо, ми і без дискусій проголосуємо", – сказав він. 

Також на порядку денному – угода з Великою Британією про столітню співпрацю та військові питання.

 Є і напрямок євроінтеграції, і станом на зараз саме в ньому викликів найбільше.

"Тому що об'єктивно, три закони з пакету Ukraine Facility провалені наразі. Провалені терміни, і ми заходимо в неприємну ситуацію, коли ми в перше за три року гроші «в обмін на реформи» не виконали свої комітменти. Це неприємна ситуація в стосунках з партнерами. Але якщо ми будемо так не виконувати, не будемо в бюджет отримувати кошти, кінець-кінцем у нас буде якась фіскальна криза. Вона може бути більша, менша. Дуже не хотілося б, аби вона стосувалася військових у першу чергу", – сказав він. 

Через провал термінів Україна поки не може отримати близько 1,5 млрд. 
