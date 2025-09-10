Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії підтримку українських дітей та посилення тиску на РФ

Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів.

Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн посилення санкцій проти Росії та підтримку українських дітей.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Урсула поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії", — ідеться у повідомленні.

Також сторони обговорили підтримку українських дітей. Президентка Єврокомісії підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів.

"Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей", — зазначив Зеленський.

Президент також подякував Урсулі фон дер Ляєн "за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України".