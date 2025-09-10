Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
​Кримські цілі
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову атакували прифронтові громади Дніпропетровщини, є постраждала

Під ударами РФ опинилися Нікопольський і Синельниківський райони.

Росіяни знову атакували прифронтові громади Дніпропетровщини, є постраждала
Фото: Сергій Лисак

Російські загарбники атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками та з артилерії. Є руйнування та поранена.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цілий день лунали вибухи на Нікопольщині. Ворог атакував район здебільшого FPV-дронами, застосовував також артилерію. Під ударом були сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади", — зазначає Лисак. 

Унаслідок обстрілів постраждала 28-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені інфраструктура, кафе, 6 приватних будинків, кілька господарських споруд, парник, лінія електропередач, газогін. Понівечені легковики та вантажівка. 

Під російськими обстрілами опинилася і Межівська громада Синельниківського району. Там агресор кілька разів влучив безпілотниками. 

Пожежі виникли у 2 приватних оселях та будівлі, що не експлуатувалася. Побиті 3 сонячні панелі. 
﻿
