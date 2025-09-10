Росіяни знову атакували прифронтові громади Дніпропетровщини, є постраждала

Російські загарбники атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками та з артилерії. Є руйнування та поранена.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Цілий день лунали вибухи на Нікопольщині. Ворог атакував район здебільшого FPV-дронами, застосовував також артилерію. Під ударом були сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади", — зазначає Лисак.
Унаслідок обстрілів постраждала 28-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені інфраструктура, кафе, 6 приватних будинків, кілька господарських споруд, парник, лінія електропередач, газогін. Понівечені легковики та вантажівка.
Під російськими обстрілами опинилася і Межівська громада Синельниківського району. Там агресор кілька разів влучив безпілотниками.
Пожежі виникли у 2 приватних оселях та будівлі, що не експлуатувалася. Побиті 3 сонячні панелі.
- Російські дрони атакували енергообʼєкт ДТЕК у прифронтовому місті Дніпропетровської області.