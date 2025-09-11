Печерський суд обрав детективу НАБУ Тєбєкіну запобіжний захід у вигляді застави в майже 3 млн грн

Офіс генпрокурора, ДБР та СБУ підозрюють Тєбєкіна у внесені неправдивих відомостей до своєї декларації на суму 4,3 млн грн.

Слідчий суддя Печерського суду Києва Олег Білоцерківець частково задовольнив клопотання прокурора та застосував до детектива НАБУ Віталія Тєбєкіна запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 997 тисяч грн.

Як зазначає Центр протидії корупції, також на детектива НАБУ поклали ряд обовʼязків:

прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання/роботи;

утримуватись від спілкування зі свідками

здати закордонний паспорт.

Суддя також відсторонив детектива Тєбєкіна від займаної посади до 7 листопада цього року.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора, ДБР та СБУ підозрюють Тєбєкіна у внесені неправдивих відомостей до своєї декларації на суму 4,3 млн грн. Як стверджує слідство, він разом з дружиною у 2023 році нібито придбав квартиру в Ужгороді за 98,5 тисяч доларів та оформив її на іншу особу, при цьому його родичі продовжили жити в ній.

Зі свого боку НАБУ відреагувало на заяву СБУ про ймовірну брехню посадовця Бюро в декларації. У Бюро заявили, що раніше проводили перевірку щодо вказаного детектива і не виявила фактів недостовірного декларування. Національне бюро розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах Служби безпеки України. У разі підтвердження оприлюдненої інформації Бюро вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів.