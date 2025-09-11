Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Печерський суд обрав детективу НАБУ Тєбєкіну запобіжний захід у вигляді застави в майже 3 млн грн

Офіс генпрокурора, ДБР та СБУ підозрюють Тєбєкіна у внесені неправдивих відомостей до своєї декларації на суму 4,3 млн грн.

Печерський суд обрав детективу НАБУ Тєбєкіну запобіжний захід у вигляді застави в майже 3 млн грн
засідання суду
Фото: Центр протидії корупції

Слідчий суддя Печерського суду Києва Олег Білоцерківець частково задовольнив клопотання прокурора та застосував до  детектива НАБУ Віталія Тєбєкіна запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 997 тисяч грн.

Як зазначає Центр протидії корупції, також на детектива НАБУ поклали ряд обовʼязків:

  • прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання/роботи;
  • утримуватись від спілкування зі свідками
  • здати закордонний паспорт.

Суддя також відсторонив детектива Тєбєкіна від займаної посади до 7 листопада цього року.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора, ДБР та СБУ підозрюють Тєбєкіна у внесені неправдивих відомостей до своєї декларації на суму 4,3 млн грн. Як стверджує слідство, він разом з дружиною у 2023 році нібито придбав квартиру в Ужгороді за 98,5 тисяч доларів та оформив її на іншу особу, при цьому його родичі продовжили жити в ній.

Зі свого боку НАБУ відреагувало на заяву СБУ про ймовірну брехню посадовця Бюро в декларації. У Бюро заявили, що раніше проводили перевірку щодо вказаного детектива і не виявила фактів недостовірного декларування. Національне бюро розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах Служби безпеки України. У разі підтвердження оприлюдненої інформації Бюро вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів.
