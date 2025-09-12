Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині екскомандира військової частини підозрюють у збитках під час закупівлі ліжок

Слідство встановило, що ціна була на 30% вищою за ринкову.

На Львівщині екскомандира військової частини підозрюють у збитках під час закупівлі ліжок
Фото: прокуратура

На Львівщині екскомандира військової частини підозрюють у збитках під час закупівлі ліжок, повідомляє Офіс генпрокурора. 

Колишньому командиру військової частини, нині заступнику голови районної військової адміністрації на Львівщині, повідомлено про підозру у завданні державі збитків під час закупівлі армійських ліжок.

За даними слідства, у травні 2022 року він підписав договір на постачання тисячі ліжок вартістю 6,5 млн грн. Ціна була на 30% вищою за ринкову, що призвело до втрат бюджету на понад 2,6 млн грн.

Минулого року цей посадовець отримав обвинувачення в іншій справі — щодо закупівлі резервуарів на суму понад 37 млн грн. Обвинувальний акт перебуває в суді.

Підозрюваному інкримінують недбале ставлення до служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies