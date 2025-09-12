Слідство встановило, що ціна була на 30% вищою за ринкову.

На Львівщині екскомандира військової частини підозрюють у збитках під час закупівлі ліжок, повідомляє Офіс генпрокурора.

Колишньому командиру військової частини, нині заступнику голови районної військової адміністрації на Львівщині, повідомлено про підозру у завданні державі збитків під час закупівлі армійських ліжок.

За даними слідства, у травні 2022 року він підписав договір на постачання тисячі ліжок вартістю 6,5 млн грн. Ціна була на 30% вищою за ринкову, що призвело до втрат бюджету на понад 2,6 млн грн.

Минулого року цей посадовець отримав обвинувачення в іншій справі — щодо закупівлі резервуарів на суму понад 37 млн грн. Обвинувальний акт перебуває в суді.

Підозрюваному інкримінують недбале ставлення до служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.