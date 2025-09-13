Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Партизани виявили новий комплекс ППО окупантів у Криму

Росіяни встановили 4 пускові установки ЗРК С-300/С-400 під Керчю.

Партизани виявили новий комплекс ППО окупантів у Криму
Фото: "Кримський вітер"

Партизани виявили у тимчасово окупованому Криму кілька пускових російських установок ЗРК С-300/С-400, а також радари.

Про це повідомляє "Кримський вітер".

"Розвідано позицію російської ППО під Керчю. Виявлено 4 пускові установки ЗРК С-300/С-400, а також дві станції радіолокації: 30Н6Е2 і 96Л6Е", ідеться у повідомленні.

Розташування виявленого об'єкту та координати будуть передані Силам оборони України. Також ведеться спостереження за графіком чергування та особливостями бойової роботи.

  • 9 вересня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони знищили декілька цінних об’єктів ворожого ППО в Криму – “Подлёт” і “Небо-М”. 
﻿
