Партизани виявили новий комплекс ППО окупантів у Криму

Партизани виявили у тимчасово окупованому Криму кілька пускових російських установок ЗРК С-300/С-400, а також радари.

Про це повідомляє "Кримський вітер".

"Розвідано позицію російської ППО під Керчю. Виявлено 4 пускові установки ЗРК С-300/С-400, а також дві станції радіолокації: 30Н6Е2 і 96Л6Е", ідеться у повідомленні.

Розташування виявленого об'єкту та координати будуть передані Силам оборони України. Також ведеться спостереження за графіком чергування та особливостями бойової роботи.