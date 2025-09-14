Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою і 58 безпілотниками

Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер" М/KN-23 і 58 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 52 ворожі дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 14 вересня (із 21.00 13 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., понад 25 із них – шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Уранці ворог атакує новою хвилею БпЛА із північно-східного напрямку. Дотримуйтесь правил безпеки!" — наголошують у повітряних силах.