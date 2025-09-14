«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою і 58 безпілотниками

Сили ППО знищили 52 ворожі БпЛА.

Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою і 58 безпілотниками
Фото: Генштаб

Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер" М/KN-23 і 58 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 52 ворожі дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 14 вересня (із 21.00 13 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., понад 25 із них – шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Уранці ворог атакує новою хвилею БпЛА із північно-східного напрямку. Дотримуйтесь правил безпеки!" — наголошують у повітряних силах.
