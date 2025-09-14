За минулу добу росіяни вбили та поранили 9 цивільних на Херсонщині

Під обстрілами опинилися критична та соціальна інфраструктура Херсонщини.

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 32 населені пункти Херсонської області. Унаслідок ворожого терору загинула людина, ще 8 — зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 38 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарські споруди та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 — дістали поранення.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Понятівка, Микільське, Інгулець, Дніпровське, Берислав, Дудчани, Урожайне, Хрещенівка, Томарине, Бургунка, Милове, Новокаїри, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Саблуківка, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.