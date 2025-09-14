Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, постраждав чоловік

Серед пошкодженого – інфраструктура, приватні будинки і господарські споруди, понівечені також авто, газогін і лінії електропередачі.

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, постраждав чоловік
Фото: Дніпропетровська ОДА

Протягом дня від ворожих обстрілів потерпали два райони Дніпропетровщини

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

У Нікопольському районі постраждав 60-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. Стан – середньої тяжкості. 

Росіяни гатили по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовували fpv-дрони та важку артилерію. Серед пошкодженого – інфраструктура, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди. Понівечені також авто, газогін і лінії електропередачі.

На Синельниківщині минулося без поранених. Втім, через скеровані туди fpv-дрони зайнялися 3 оселі місцевих і 2 господарські споруди. Пожежі вирували у Покровській, Межівській та Маломихайлівській громадах. Дах ще одного дому потрощений.

Як повідомлялося, сьогодні російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині.
