Убивство підлітка на фунікулері: генпрокурор просить про довічне ув’язнення для обвинувачуваного

Суд перейшов до заключного етапу - стадії дебатів, наступне засідання - 17 вересня.

Убивство підлітка на фунікулері: генпрокурор просить про довічне ув’язнення для обвинувачуваного
Фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні в Києві відбулося чергове судове засідання у справі про загибель 16-річного Максима Матерухіна. Свідки та експертиза підтвердили умисний характер дій працівника УДО Артема Косова, якого обвинувачують у вбивстві підлітка.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. 

Він розповів, що засідання розпочалося з повторного допиту двох свідків - через відсутність звукозапису в матеріалах судового провадження - щоб у майбутньому не виникло підстав для скасування вироку.

"Свідки підтвердили: дії Косова були умисними. Це також підтвердили і висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертизи. Експерти встановили: тілесні ушкодження у Максима утворилися внаслідок цілеспрямованих дій обвинуваченого", - написав Кравченко у фейсбуці.

Він також заявив, що версія Косова про випадкове падіння - виключена.

Суд перейшов наразі до заключного етапу - стадії дебатів. Сторона обвинувачення виступила з промовою, в якій наголосила, що це було умисне вбивство з хуліганських мотивів.

"Ми просимо суд визнати Косова винним у вчиненні злочину, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України, і призначити йому покарання - довічне позбавлення волі. Я вважаю, що це єдине можливе покарання, максимально наближене до справедливості. Але повноцінної справедливості тут немає і не може бути", - наголосив генпрокурор.

Наступне засідання відбудеться 17 вересня. Дебати триватимуть, після чого суд має піти до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. 

Що відомо про справу

  • 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків.
  • Після виходу з вагону, дочекавшись неповнолітнього, підозрюваний штовхнув його. Внаслідок падіння потерпілий розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів.
  • 29 травня 2024 року обвинувальний акт було скеровано до суду. Співробітнику УДО загрожує довічне
  • У червні Апеляційний суд залишив підозрюваного під вартою
