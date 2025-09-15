Убивство підлітка на фунікулері: генпрокурор просить про довічне ув’язнення для обвинувачуваного

Сьогодні в Києві відбулося чергове судове засідання у справі про загибель 16-річного Максима Матерухіна. Свідки та експертиза підтвердили умисний характер дій працівника УДО Артема Косова, якого обвинувачують у вбивстві підлітка.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Він розповів, що засідання розпочалося з повторного допиту двох свідків - через відсутність звукозапису в матеріалах судового провадження - щоб у майбутньому не виникло підстав для скасування вироку.
"Свідки підтвердили: дії Косова були умисними. Це також підтвердили і висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертизи. Експерти встановили: тілесні ушкодження у Максима утворилися внаслідок цілеспрямованих дій обвинуваченого", - написав Кравченко у фейсбуці.
Він також заявив, що версія Косова про випадкове падіння - виключена.
Суд перейшов наразі до заключного етапу - стадії дебатів. Сторона обвинувачення виступила з промовою, в якій наголосила, що це було умисне вбивство з хуліганських мотивів.
"Ми просимо суд визнати Косова винним у вчиненні злочину, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України, і призначити йому покарання - довічне позбавлення волі. Я вважаю, що це єдине можливе покарання, максимально наближене до справедливості. Але повноцінної справедливості тут немає і не може бути", - наголосив генпрокурор.
Наступне засідання відбудеться 17 вересня. Дебати триватимуть, після чого суд має піти до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.
Що відомо про справу
- 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків.
- Після виходу з вагону, дочекавшись неповнолітнього, підозрюваний штовхнув його. Внаслідок падіння потерпілий розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів.
- 29 травня 2024 року обвинувальний акт було скеровано до суду. Співробітнику УДО загрожує довічне.
- У червні Апеляційний суд залишив підозрюваного під вартою.