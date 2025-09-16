МВС: штрафи за порушення ПДР залишаються без змін

Жодних змін у розмірах штрафів за порушення правил дорожнього руху не відбулося.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає пресслужба МВС.

За його словами, інформація, яку поширюють у мережі, стосується лише законопроєктів, які у Раді ще не розглянули й не ухвалили.

Таким чином, розміри штрафів наразі без змін і діють відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Білошицький закликав громадян орієнтуватися лише на офіційні й перевірені джерела інформації.