У Харкові викрили посадовців ВЛК, які за хабарі "переводили" військових із бойових частин у тил

Вартість "послуги" коливалася від 3 до 15 тисяч доларів.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили голову однієї з військово-лікарських комісій Дніпропетровщини та його колегу з Харківщини, які організували корупційний бізнес на підроблених медичних висновках.

Про це повідомляє ДБР.

Посадовці визнавали військовослужбовців бойових частин "обмежено придатними до служби", що дозволяло переводити їх до тилових підрозділів - територіальних центрів комплектування, військових навчальних закладів або частин забезпечення. Вартість "послуги" коливалася від 3 до 15 тисяч доларів залежно від рівня знайомства чи фінансового стану "клієнтів".

За даними слідства, харківська членкиня ВЛК шукала клієнтів, а потім передавала документи своєму колезі, який був відряджений у Дніпропетровську область на посаду голови ВЛК.

Жінку затримали у Харкові після отримання 3 тисяч доларів в одному з епізодів, а згодом затримано було й очільника ВЛК.

Під час обшуків у затриманих вилучили понад 20 тисяч доларів, медичні документи, ноутбук, мобільні телефони та печатку лікаря з ознаками підроблення. У помешканні керівника комісії також вилучили речовини рослинного походження, схожі на наркотичні.

Фото: ДБР

Обом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Раніше в Харкові поліцейський забрав товариша з ВЛК під виглядом "затримання".