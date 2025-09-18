Головне за ніч та ранок четверга, 18 вересня: атака на залізницю на Полтавщині, понад 180 штурмів ворога, удари по НПЗ в Росії

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок четверга, 18 вересня: атака на залізницю на Полтавщині, понад 180 штурмів ворога, удари по НПЗ в Росії

Нічна повітряна атака, 184 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, війна в Смузі Гази, бенкет у Віндзорському палаці.

Головне за ніч та ранок четверга, 18 вересня: атака на залізницю на Полтавщині, понад 180 штурмів ворога, удари по НПЗ в Росії
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Уночі російська армія атакувала залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області. Поранено одну людину.

На місці ударів спалахнули пожежі, повідомив голова ОВА. Рятувальники їх локалізували.

"Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом", – повідомила УЗ.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 184 боєзіткнення, 69 - на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Олександроград, Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 930 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1098380 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 18 вересня росіяни атакували ударними безпілотниками Київщину.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, наслідки ударів зафіксовано у Бориспільському та Бучанському районах. На одній з локацій сталося загоряння складських приміщень. На іншій – пожежа у приватному житловому будинку.

Згодом у ДСНС уточнили, що нежитловий будинок було пошкоджено в Бучі.

Уночі Росія атакувала Україну 75 безпілотниками, більше 40 з них - "шахеди".

ППО збила 48 дронів, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Сили спеціальних операцій сьогодні вночі вразили Волгоградський нафтопереробний завод. За попередніми даними, роботу НПЗ призупинили.

Цей завод допомагає забезпечувати потреби збройних сил ворога. Він є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії, повідомили в командуванні ССО.

Українські дрони уразили також нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані.

Верховна Рада ухвалила депутатський запит до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України посмертно Андрію Парубію, колишньому голові парламенту та одному з лідерів Революції Гідності.

За відповідне рішення проголосували 230 народних депутатів.

Депутати наголосили, що внесок Парубія у боротьбу за незалежність і демократичний розвиток України заслуговує на найвищу державну відзнаку.

Докладніше – в новині.

Десятки ізраїльських танків та військової техніки дісталися головного житлового району міста Газа, пише BBC з посиланням на місцевих мешканців і свідків. Це відбулося на другий день сухопутного наступу Ізраїлю на місто.

До війни в цьому районі мешкали десятки тисяч людей – він вважався одним з найбільш густонаселених, повним шкіл, мечетей і магазинів. Просуванню районом передували авіаудари та атаки дронами по будівлях і вулицях. Це спричинило нову хвилю переміщення цивільних. Тисячі родин були змушені покинути домівки та поїхати південніше.

Докладніше – в новині.

Кульмінацією другого державного візиту Дональда Трампа до Сполученого Королівства став розкішний бенкет у Віндзорському палаці, під час якого король Чарльз ІІІ у своєму зверненні до президента США згадав про Україну.

Як пише CNN, монарх заявив, що в часи нової загрози з боку тиранії для Європи "Британія та її союзники разом підтримують Україну у відбитті агресії та поверненні миру".

За дивним збігом обставин, королева Камілла обрала для прийому гостей темно-синю сукню, а перша леді США Меланія Трамп була у жовтому вбранні - разом вони нагадували український прапор.

Чарльз окремо відзначив зусилля Трампа у "пошуку рішень для деяких з найбільш непримиренних світових конфліктів". За традицією, британський суверен зобов'язаний бути поза політикою, тому будь-яке його висловлювання на цю тему ретельно зважується.

Подробиці та фото – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies