Головне за ніч та ранок четверга, 18 вересня: атака на залізницю на Полтавщині, понад 180 штурмів ворога, удари по НПЗ в Росії

Нічна повітряна атака, 184 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, війна в Смузі Гази, бенкет у Віндзорському палаці.

Уночі російська армія атакувала залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області. Поранено одну людину.

На місці ударів спалахнули пожежі, повідомив голова ОВА. Рятувальники їх локалізували.

"Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом", – повідомила УЗ.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 184 боєзіткнення, 69 - на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Олександроград, Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 930 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1098380 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 18 вересня росіяни атакували ударними безпілотниками Київщину.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, наслідки ударів зафіксовано у Бориспільському та Бучанському районах. На одній з локацій сталося загоряння складських приміщень. На іншій – пожежа у приватному житловому будинку.

Згодом у ДСНС уточнили, що нежитловий будинок було пошкоджено в Бучі.

Уночі Росія атакувала Україну 75 безпілотниками, більше 40 з них - "шахеди".

ППО збила 48 дронів, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Сили спеціальних операцій сьогодні вночі вразили Волгоградський нафтопереробний завод. За попередніми даними, роботу НПЗ призупинили.

Цей завод допомагає забезпечувати потреби збройних сил ворога. Він є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії, повідомили в командуванні ССО.

Українські дрони уразили також нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані.

Верховна Рада ухвалила депутатський запит до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України посмертно Андрію Парубію, колишньому голові парламенту та одному з лідерів Революції Гідності.

За відповідне рішення проголосували 230 народних депутатів.

Депутати наголосили, що внесок Парубія у боротьбу за незалежність і демократичний розвиток України заслуговує на найвищу державну відзнаку.

Докладніше – в новині.

Десятки ізраїльських танків та військової техніки дісталися головного житлового району міста Газа, пише BBC з посиланням на місцевих мешканців і свідків. Це відбулося на другий день сухопутного наступу Ізраїлю на місто.

До війни в цьому районі мешкали десятки тисяч людей – він вважався одним з найбільш густонаселених, повним шкіл, мечетей і магазинів. Просуванню районом передували авіаудари та атаки дронами по будівлях і вулицях. Це спричинило нову хвилю переміщення цивільних. Тисячі родин були змушені покинути домівки та поїхати південніше.

Докладніше – в новині.

Кульмінацією другого державного візиту Дональда Трампа до Сполученого Королівства став розкішний бенкет у Віндзорському палаці, під час якого король Чарльз ІІІ у своєму зверненні до президента США згадав про Україну.

Як пише CNN, монарх заявив, що в часи нової загрози з боку тиранії для Європи "Британія та її союзники разом підтримують Україну у відбитті агресії та поверненні миру".

За дивним збігом обставин, королева Камілла обрала для прийому гостей темно-синю сукню, а перша леді США Меланія Трамп була у жовтому вбранні - разом вони нагадували український прапор.

Чарльз окремо відзначив зусилля Трампа у "пошуку рішень для деяких з найбільш непримиренних світових конфліктів". За традицією, британський суверен зобов'язаний бути поза політикою, тому будь-яке його висловлювання на цю тему ретельно зважується.

Подробиці та фото – в новині.

