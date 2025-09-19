Головне за ніч та ранок п’ятниці, 19 вересня: атака дронів на Київ, понад 220 штурмів ворога, розгляд бюджету-2026

Нічна повітряна атака, 223 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли.

У Києві сили протиповітряної оборони відбили чергову атаку росіян із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Солом'янському районі зафіксовано падіння та вибух дрона. На місце вирушили екстрені служби.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що відбулося падіння уламків БПЛА на кількох локаціях. Зокрема у Шевченківському районі було пошкоджено тролейбусну мережу. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Унаслідок обстрілу Києва в ніч на 19 вересня спостерігалися перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку ворог 27 разів атакував наші позиції.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1150 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 099 530 солдатів.

У ніч на 19 вересня армія Росії атакувала Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Понад 50 дронів були саме "шахедами".

Станом на 9 ранку атака тривала. Нова група дронів рухалася з півночі, повідомили Повітряні сили.

Верховна Рада почала розгляд бюджету на наступний рік.

Представляв документ міністр фінансів Сергій Марченко.

Проєкт бюджету сформовано на основі сценарію, що війна триватиме. Саме на сектор безпеки і оборони відвели найбільше коштів.

Передбачено зростання ВВП на 2,4 %, індекс споживчих цін – 9,9 %. Мінімальна зарплата зросте з 8000 до 8647 грн. Середню зарплату прогнозують на рівні 30 000 грн. Експорт товарів виросте на 5,9%, імпорт зросте також.

"Доходи державного бюджету складуть 2 трлн 826,5 млрд грн і зростуть порівняно з 2025 на 446,8 млрд грн або 18,8 %", – сказав міністр. Серед складових доходів найбільший приріст – за рахунок ПДФО і військового збору.

У Польщі менш ніж за 30 кілометрів від Любліна виявили підозрілий предмет, схожий на уламки ракети.

“Військова жандармерія проводить дії у населеному пункті Хойни, у Люблінському воєводстві, де можуть перебувати рештки ракети, ймовірно використаної для знищення дрона”, ‒ зазначили у дописі Військової жандармерії Польщі на соціальній платформі X.

