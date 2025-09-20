У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Спротив: росіяни забороняють розмовляти українською мовою на тимчасово окупованих територіях

Окупаційні адміністрації на ТОТ наказали "очистити мову".

Спротив: росіяни забороняють розмовляти українською мовою на тимчасово окупованих територіях
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни не задоволені українською мовою на ТОТ та перейшли до репресій. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупаційні адміністрації отримали вказівку зменшити вживання українських слів у побуті місцевих. Російські військові скаржаться на вживання української мови від працівників сфери обслуговування. Через це адміністрації наказали "очистити мову".

Зокрема, готується черговий план витіснити українську, що є частиною ширшої політики асиміляції та тиску. 

"Спроби знищити мову протягом століть не дали результату. Так буде і цього разу", — наголошують у спротиві.

  • Лише у липні російський "Центр боротьби з екстремізмом" на ТОТ Херсонщини відкрив щонайменше 60 справ, у більшості за проукраїнські пости.
