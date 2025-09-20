Спротив: росіяни забороняють розмовляти українською мовою на тимчасово окупованих територіях

Росіяни не задоволені українською мовою на ТОТ та перейшли до репресій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупаційні адміністрації отримали вказівку зменшити вживання українських слів у побуті місцевих. Російські військові скаржаться на вживання української мови від працівників сфери обслуговування. Через це адміністрації наказали "очистити мову".

Зокрема, готується черговий план витіснити українську, що є частиною ширшої політики асиміляції та тиску.

"Спроби знищити мову протягом століть не дали результату. Так буде і цього разу", — наголошують у спротиві.