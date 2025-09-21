«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
РФ атакувала три райони Дніпропетровщини, є руйнування

Унаслідок ударів зайнялися пожежі у приватних будинках та на підприємствах.

РФ атакувала три райони Дніпропетровщини, є руйнування
наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 11 вересня 2025 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські окупанти атакували Криворізький, Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері 20 вересня ворог атакував шахедами Криворіжжя. Під ударами опинилися Кривий Ріг та Лозуватська громада. Там виникли пожежі.

Ворожий БпЛА вдарив по Синельниківщині – Межівській та Покровській громадах. Горіли приватний будинок, адмінбудівля і гаражі. Також зайнялося на території комунального підприємства. Всюди вогонь вгамували.

По Нікопольщині російська армія застосовувала FPV-дрони та артилерію. Потерпали Нікополь, Марганець і Покровська громада.

Уночі Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники, — повідомили в ПвК.
