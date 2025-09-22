Упродовж доби два райони Дніпропетровщини постраждали через атаки РФ

Упродовж доби російська армія атакувала два райони Дніпропетровщини. Над областю збили 10 ворожих БпЛА.

Про це написав началькник ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині постраждав райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. По них росіяни застосовували важку артилерію й fpv-дрони.

Побиті 2 приватні будинки та господарська споруда. Також, за уточненою інформацією, через одну з вчорашніх атак у Нікополі понівечені п'ятиповерхівка та оселі місцевих.

Після опівночі по Покровській громаді Синельниківщини противник поцілив безпілотниками. Зайнялися літня кухня, гараж, вантажівка. Зайнялася пожежа на одному з підприємств. Знищено 6 машин, ще 3 пошкоджені. Потрощений приватний дім.

Всюди минулося без постраждалих.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки