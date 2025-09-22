Росіяни атакували рятувальників на Сумщині

У Сумські області російська армія атакувала рятувальників, які прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Під час руху, ворог ймовірно використовуючи FPV-дрон на оптоволокні, здійснив прицільний удар по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники”, - йдеться у повідомленні.
На щастя, ніхто з особового складу не постраждав, пожежний автомобіль пошкоджено.
Рятувальників вдалося евакуювати на бронеавтомобілі.
У ДСНС нагадали, що обстріл рятувальників - це воєнний злочин і чергове свідчення цинізму агресора.