Росіяни атакували рятувальників на Сумщині

У Сумські області російська армія атакувала рятувальників, які прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Під час руху, ворог ймовірно використовуючи FPV-дрон на оптоволокні, здійснив прицільний удар по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники”, - йдеться у повідомленні.

На щастя, ніхто з особового складу не постраждав, пожежний автомобіль пошкоджено.

Рятувальників вдалося евакуювати на бронеавтомобілі.

У ДСНС нагадали, що обстріл рятувальників - це воєнний злочин і чергове свідчення цинізму агресора.