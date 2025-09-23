Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Зеленський: завдяки BringKidsBackUA вдалося повернути 1625 українських дітей

Перша леді України заявила, що такими темпами повернення викрадених Росією дітей триватиме 50 років.

Зеленський: завдяки BringKidsBackUA вдалося повернути 1625 українських дітей
Володимри Зеленський на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський повідомив, що завдяки ініціативі BringKidsBackUA вдалося повернути 1625 українських дітей, яких викрала Росія. 

Про це він розповів 23 вересня під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Він нагадав, що українська делегація передала у Туреччині список з 330 дітей, але досі не отримала жодної інформації про них.

"У Туреччині ми надали представникам Росії попередній список із 339 дітей. Чіткі дані. Це лише невелика частина з тисяч дітей, яких ми маємо врятувати. Досі Росія майже нічого не зробила – навіть не надала реальної інформації про цих дітей. Вони відмовляються надавати реальну інформацію не тільки нам, а й міжнародним організаціям", - зазначив глава держави.

Перша леді Олена Зеленська заявила, що такими темпами процес може повернення мелньких українців може тривати 50 років. 

Зеленський також оголосив про проведення наступного саміту у Брюсселі у співголовуванні України та Єврокомісії і вислов надію на прогрес у поверненні дітей.

Український президент на засіданні нагадав, що перший злочин, у якому російському диктаторові висунули звинувачення, стосувався саме викрадення дітей, та подякував країнам, які застосували ордер МКС.

За словами глави держави, Україна запустила механізм відстежування для збору всіх даних щодо переміщених дітей у Росії та на окупованих територіях. 

"Ми також започатковуємо пошуковий механізм для збору всіх даних про наших переміщених дітей у Росії та на окупованих територіях. Росія приховує правду, тому ця робота вкрай важлива. Йдеться про фінансування, пошук, перевірку інформації та притягнення винних до відповідальності", - сказав Зеленський.

Він анонсував резолюцію щодо депортації дітей. 

"Цього року ми представимо резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Примусове вилучення дітей з однієї країни та спроби перевиховати їх в інтересах іншої – це очевидний злочин. ООН має ще раз чітко заявити про це. Отже, злочин необхідно зупинити. Злочинців слід притягнути до відповідальності. Українських дітей потрібно повернути додому", - наголосив глава держави.
