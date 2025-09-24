Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській, Бєлгородській та Астраханській областях.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об’єктів на території РФ.

Задля зниження наступальних спроможностей російської армії та ускладнення постачання пального підрозділам окупантів Сили оборони України в ніч на 24 вересня влучили по території нафтопереробного підприємства “Газпром Нефтехім-Салават” у Башкортостані.

За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа.

Це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в росії.

Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області рф, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії.

Так, вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію “Кузьмичи-1”, що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони рф. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію “Зензеватка”, яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев—Тихорецьк".

Окрім цього, минулої ночі підрозділи Сил оборони України, з метою порушення виробництва безпілотних літальних апаратів та зниження бойових спроможностей противника, уразили виробництво БпЛА в н.п. Валуйки, що в Бєлгородській області рф. Зафіксовано влучання та пожежу.

Результати та ступінь ураження уточнюються.

Підтверджено успішну реалізацію однієї з попередніх місій. Так, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод (Астраханська область рф). Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу.

Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в рф, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік.