Мінсоцполітики розробило проєкти актів для виплат постраждалим від сексуального насильства

Ці документи мають визначити порядок подання заяв, процедуру розгляду та призначення й виплати невідкладної грошової допомоги постраждалим.

Мінсоцполітики розробило проєкти актів для виплат постраждалим від сексуального насильства
заступник міністра Анатолій Комірний
Фото: Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України розробило проєкти нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України № 4067 щодо захисту осіб, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією Російської Федерації.

Про це йдеться у відповіді на запит LB.ua. 

Згідно з відповіддю Міністерства, ці документи мають визначити порядок подання заяв, процедуру розгляду та призначення й виплати невідкладної грошової допомоги постраждалим.

“Наразі розроблені проєкти готуються до погодження із зацікавленими органами та центральними органами виконавчої влади”, - відповіли LB.ua. 

Після цього вони будуть подані на затвердження Кабінетом Міністрів України, що є фінальним кроком для початку повноцінної реалізації закону, - пообіцяли в Мінсоцполітики. 

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, LB.ua докладно писав про те, як у червні 2025 року набрав чинності закон України про статус постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК). Однак Мінсоцполітики досі не створило комісію, яка мала б продовжити виплати.
