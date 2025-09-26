У Одесі взяли під варту кандидатку філологічних наук, яку підозрюють шпигунстві для РФ

Жінка втиралася в довіру і вивідувала необхідну для ворога інформацію.

У Одесі заарештували 52-річну кандидатку філологічних наук, доцентку місцевого університету, яку підозрюють шпигунстві для росіян. Росіяни обіцяли їй за співпрацю роботу у московському навчальному закладі.

Про це написала пресслужба Одеської облпрокуратури та СБУ.

"За клопотанням Одеської обласної прокуратури взято під варту без права на заставу 52-річну жительку Одеси, яку підозрюють у шпигунстві (ч. 2 ст. 111 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, жінка з 2014 року розділяла проросійські ідеологічні погляди та підтримувала зв’язки з людьми, які поширювали антиукраїнську пропаганду. Після початку повномасштабного вторгнення вона погодилася на конфіденційне співробітництво з представником спецслужб РФ. В поле зору ворога жінка потрапила, коли закликала у забороненій соцмережі "ВКонтакте" до захоплення Одещини.

Її затримали напередодні її виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до РФ. При собі вона вже мала відповідні квитки на автобус.

В обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші.

Одним із її головних завдань в Україні було виявляти пункти тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси. Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ. У подальшому вона отримала завдання завербувати їх до власної мережі інформаторів, через яку фсб планувала "зсередини" шпигувати за оборонцями південного регіону.

Під виглядом випадкових знайомств вона втиралася в довіру і вивідувала інформацію, а для прикриття використовувала побутові теми та свою наукову діяльність.

Спілкуючись з одним українським військовим, влітку жінка схиляла його до співпраці. Хотіла, щоб той приніс копії бойових документів своєї частини, які б шпигунка передала ворожому агенту.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.