Росіяни вбили та поранили десятьох цивільних на Донеччині

Упродовж минулої доби російські окупанти вбили одного і поранили дев’ятьох цивільних Донецької області.
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Упродовж 26 вересня росіяни вбили одного жителя Донеччини у Костянтинівці, ще дев'ятеро людей зазнали поранень.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 3 664 загиблих і 8 210 постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Учора армія РФ завдала авіаударів по місту Костянтинівка, внаслідок чого поранені двоє мирних жителів також пошкоджена цивільна інфраструктура.