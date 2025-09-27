Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росіяни вбили та поранили десятьох цивільних на Донеччині

Основні удари ворог спрямовує по Костянтинівці.

Росіяни вбили та поранили десятьох цивільних на Донеччині
наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські окупанти вбили одного і поранили дев’ятьох цивільних Донецької області.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Упродовж 26 вересня росіяни вбили одного жителя Донеччини у Костянтинівці, ще дев'ятеро людей зазнали поранень.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 3 664 загиблих і 8 210 постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
