Росіяни вбили та поранили десятьох цивільних на Донеччині

Упродовж минулої доби російські окупанти вбили одного і поранили дев’ятьох цивільних Донецької області.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Упродовж 26 вересня росіяни вбили одного жителя Донеччини у Костянтинівці, ще дев'ятеро людей зазнали поранень.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 3 664 загиблих і 8 210 постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.