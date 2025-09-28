“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів

Також ЗСУ знищили 7 російських танків, 45 артилерійських систем та 454 БпЛА.

Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Сили оборони України ліквідували ще 1110 російських загарбників упродовж минулої доби. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1108510 (+1110) осіб
  • танків – 11211 (+7) од
  • бойових броньованих машин – 23290 (+2) од
  • артилерійських систем – 33231 (+45) од
  • РСЗВ – 1503 (+1) од
  • засоби ППО – 1223 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 345 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64385 (+454)
  • крилаті ракети – 3747 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131)
  • спеціальна техніка – 3977 (+0)

Дані уточнюються
