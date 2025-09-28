Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів

Сили оборони України ліквідували ще 1110 російських загарбників упродовж минулої доби.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1108510 (+1110) осіб
- танків – 11211 (+7) од
- бойових броньованих машин – 23290 (+2) од
- артилерійських систем – 33231 (+45) од
- РСЗВ – 1503 (+1) од
- засоби ППО – 1223 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64385 (+454)
- крилаті ракети – 3747 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131)
- спеціальна техніка – 3977 (+0)
Дані уточнюються