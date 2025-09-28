Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також ЗСУ знищили 7 російських танків, 45 артилерійських систем та 454 БпЛА.

