У ніч на понеділок дощитиме у північних та західних областях України

Удень температура підвищиться до +18°, на заході та півночі країни ‒ 9-14°.

У ніч на понеділок дощитиме у північних та західних областях України
Фото: З відкритих джерел

У ніч на понеділок, 29 вересня дощитиме у північних та західних областях України. Вдень температура підвищиться до +18°.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Мінлива хмарність. У західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень ‒ невеликий дощ”, ‒ зазначили синоптики.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі ‒ 4-9° тепла, вдень ‒ 13-18°, на заході та півночі країни ‒ 9-14°. На високогір'ї Карпат мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень ‒ 1-5° тепла.
