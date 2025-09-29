2,3 тисячі дронових атак за тиждень: РФ продовжує обстрілювати Херсонщину

Упродовж минулого тижня російські окупанти здійснили майже 2300 дронових атак по Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"росіяни продовжують тероризувати Херсонщину з неба. Лише за останній тиждень – майже 2300 дронових атак", — ідеться у повідомленні.
Завдяки ефективній роботі українських військових, знищено 1850 ворожих БпЛА, якими ворог намагався атакувати людей і цивільну інфраструктуру.
- На Херсонщині упродовж доби через російську агресію 5 людей дістали поранення. Від атак ворога постраждали 34 населені пункти області.