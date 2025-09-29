Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
2,3 тисячі дронових атак за тиждень: РФ продовжує обстрілювати Херсонщину

1850 ворожих БпЛА знищили українські військові.

2,3 тисячі дронових атак за тиждень: РФ продовжує обстрілювати Херсонщину
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулого тижня російські окупанти здійснили майже 2300 дронових атак по Херсонщині. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"росіяни продовжують тероризувати Херсонщину з неба. Лише за останній тиждень – майже 2300 дронових атак", — ідеться у повідомленні. 

Завдяки ефективній роботі українських військових, знищено 1850 ворожих БпЛА, якими ворог намагався атакувати людей і цивільну інфраструктуру.
