П'ятеро мешканців Херсонщини поранені через російську агресію

Від атак ворога постраждали 34 населені пункти.

На Херсонщині упродовж доби через російську агресію 5 людей дістали поранення. Від атак ворога постраждали 34 населені пункти області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Комишани, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Олександрівка, Софіївка, Томина Балка, Широка Балка, Благовіщенське, Новодмитрівка, Велетенське, Дніпровське, Розлив, Микільське, Берислав, Милове, Качкарівка, Золота Балка, Раківка, Новорайськ, Біляївка, Бургунка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Республіканець, Токарівка, Томарине, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватні гаражі та автомобілі.