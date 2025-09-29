“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСуспільствоВійна

П'ятеро мешканців Херсонщини поранені через російську агресію

Від атак ворога постраждали 34 населені пункти.

П'ятеро мешканців Херсонщини поранені через російську агресію
Фото: Вікіпедія

На Херсонщині упродовж доби через російську агресію 5 людей дістали поранення. Від атак ворога постраждали 34 населені пункти області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Комишани, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Олександрівка, Софіївка, Томина Балка, Широка Балка, Благовіщенське, Новодмитрівка, Велетенське, Дніпровське, Розлив, Микільське, Берислав, Милове, Качкарівка, Золота Балка, Раківка, Новорайськ, Біляївка, Бургунка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Республіканець, Токарівка, Томарине, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватні гаражі та автомобілі.

  • Вчора російський безпілотник атакував 69-річну цивільну жінку у Білозерці.
Теми: , ,
﻿
