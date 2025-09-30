Росія вбила в Сумській області родину з дітьми (доповнено)

Вночі 30 вересня армія Росії вдарила дроном по житловому будинку в селі Чернеччина Сумської області. Там мешкало подружжя з двома дітьми 4 і 6 років. Усі вони вбиті.

Рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків і двох синів. Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров.

“Цієї ночі ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади”, – сказав він.

Загалом, за даними поліції, росіяни за добу вбили в Сумській області п'ятьох людей. Окрім родини з чотирьох людей, загинув ще один цивільний.

"Внаслідок ворожих атак загинув мирний житель. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення комунального підприємства, приватні домоволодіння та автомобіль" – йдеться у повідомленні.

Ворог атаку Сумську область щоденно. Зокрема, прицільно дронами.