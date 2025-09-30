Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Росія вбила в Сумській області родину з дітьми (доповнено)

Ворог атакував дроном. 

Росія вбила в Сумській області родину з дітьми (доповнено)
Наслідити удару в Сумській області
Фото: Національна поліція в Telegram

Вночі 30 вересня армія Росії вдарила дроном по житловому будинку в селі Чернеччина Сумської області. Там мешкало подружжя з двома дітьми 4 і 6 років. Усі вони вбиті. 

Рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків і двох синів. Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров. 

“Цієї ночі ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади”, – сказав він. 

Загалом, за даними поліції, росіяни за добу вбили в Сумській області п'ятьох людей. Окрім родини з чотирьох людей, загинув ще один цивільний.

"Внаслідок ворожих атак загинув мирний житель. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення комунального підприємства, приватні домоволодіння та автомобіль" – йдеться у повідомленні.

Ворог атаку Сумську область щоденно. Зокрема, прицільно дронами. 
