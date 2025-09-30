В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
СБС уразили чотири північнокорейські САУ “Коксан”

САУ знищили на Луганщині та Запоріжжі. 

СБС уразили чотири північнокорейські САУ "Коксан"
M-1989 «Коксан» на параді в Північній Кореї, 2013 рік
Фото: Stefan Krasowski

Оператори Сил безпілотних систем (СБС) уразили чотири САУ “Коксан” виробництва КНДР.

Про це повідомила пресслужба СБС.

“Бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем виявили та знищили самохідні артилерійські установки “Коксан” на Луганщині та Запоріжжі”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що одну з САУ було знищено у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

“Коксан” – північнокорейська 170-мм самохідна артилерійська установка, одна з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем у світі. Ці САУ Росія отримала від КНДР як воєнну допомогу для нарощування артилерійських спроможностей в умовах значних втрат російської артилерії в Україні.

Українські захисники у лютому 2025 року вперше уразили північнокорейську САУ “Коксан”.

А у березні на Курському напрямку оператори 14-го окремого полку БпАК виявили та скорегували ураження трьох північнокорейських САУ “Коксан”. 
