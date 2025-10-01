Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Держспецзв'язку попереджає про серію кібератак на представників Сил оборони через месенджер Signal

CERT‑UA закликає користувачів і організації дотримуватися підвищеної обережності.

Держспецзв'язку попереджає про серію кібератак на представників Сил оборони через месенджер Signal
Фото: Держспецзв'язку

Національна команда реагування на кіберінциденти CERT‑UA виявила й дослідила серію цілеспрямованих кібератак на представників Сил оборони України. 

Про це ідеться у повідомленні Держспецзв'язку.

"Для ураження комп’ютерів зловмисники, які відстежуються за ідентифікатором UAC-0245, використовують шкідливі XLL-файли, що маскуються під важливі документи. Наприклад, "Звернення УБД.xll" або документи щодо затримання осіб на кордоні. Розповсюдження здійснюється, зокрема, через месенджер Signal. Основною метою є встановлення повнофункціонального бекдору CABINETRAT для отримання віддаленого контролю над ураженою системою", — вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що на відміну від поширених атак із використанням документів Word, XLL-файли є виконуваними, і їх відкриття в Microsoft Excel ініціює складний, багатоетапний ланцюг ураження.

"Кінцева мета ланцюга – запуск прихованого процесу Excel, який автоматично завантажує loader.xll. Цей файл зчитує та виконує основний шкідливий компонент, прихований у звичайному PNG-зображенні. Цей шеллкод і є бекдором CABINETRAT", — пояснили в Держспецзв’язку.
