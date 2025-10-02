Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

За два місяці через DOT Chain Defence замовили близько 38 тис. дронів. Доставили в середньому за 10 днів

Серед них FPV, бомбери та кілька одиниць літакового типу.

За два місяці через DOT Chain Defence замовили близько 38 тис. дронів. Доставили в середньому за 10 днів
Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

За два місяці роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence бригадам поставили 38 683 дрони. 

Серед них FPV, бомбери та кілька одиниць літакового типу. Про це під час презентації результатів повідомив керівник Агентства оборонних закупівель Арсен Жумаділов, інформує LB.ua.

Середній термін від замовлення до отримання техніки військовими - 10 днів. Найкоротший - 5 днів, каже керівник АОЗ.Замовлення обійшлося у 600 млн грн. 

Нагадаємо, у пілотному проєкті DOT-Chain Defence взяли участь 12 бригад. Його розпочали в кінці липня 2025 року. Платформа мав дозволяє підрозділам самостійно формувати замовлення на дрони.

В планах АОЗ за наступні шість місяців масштабувати маркетплейс на 70% дронів, які закуповують для Збройних сил України. 30% техніки йтиме через контракти і склади Командування сил логістики.

Точкою росту Жумаділов назвав розширення переліку виробників, які будуть представлені на платформі.

Також планують розширити номенклатуру, додавши наземні роботизовані комлекси, РЕБ-системи та скиди.

На платформі хочуть додати і сервісні звернення та рейтингову систему.

В планах ще додати конструктор дронів, де військовий зможе побачити, які в дроні є змінні складові і зможе адаптувати виріб під себе.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies