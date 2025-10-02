Серед них FPV, бомбери та кілька одиниць літакового типу.

За два місяці роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence бригадам поставили 38 683 дрони.

Серед них FPV, бомбери та кілька одиниць літакового типу. Про це під час презентації результатів повідомив керівник Агентства оборонних закупівель Арсен Жумаділов, інформує LB.ua.

Середній термін від замовлення до отримання техніки військовими - 10 днів. Найкоротший - 5 днів, каже керівник АОЗ.Замовлення обійшлося у 600 млн грн.

Нагадаємо, у пілотному проєкті DOT-Chain Defence взяли участь 12 бригад. Його розпочали в кінці липня 2025 року. Платформа мав дозволяє підрозділам самостійно формувати замовлення на дрони.

В планах АОЗ за наступні шість місяців масштабувати маркетплейс на 70% дронів, які закуповують для Збройних сил України. 30% техніки йтиме через контракти і склади Командування сил логістики.

Точкою росту Жумаділов назвав розширення переліку виробників, які будуть представлені на платформі.

Також планують розширити номенклатуру, додавши наземні роботизовані комлекси, РЕБ-системи та скиди.

На платформі хочуть додати і сервісні звернення та рейтингову систему.

В планах ще додати конструктор дронів, де військовий зможе побачити, які в дроні є змінні складові і зможе адаптувати виріб під себе.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

