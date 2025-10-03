Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Донецькій області від російських обстрілів загинула ще одна людина

Окупанти вбили її у Костянтинівці.

У Донецькій області за минулу добу від рук російських окупантів загинула одна людина.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Людина загинула у Костянтинівці. У місті є також троє поранених.

Одну людину росіяни також поранили у Райському.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили у регіоні 3669 осіб, поранили ‒ 8251.

Цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

  • У Донецькій області розширено зону “довгої” комендантської години. Починаючи з 6 жовтня, комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад.
