У Донецькій області від російських обстрілів загинула ще одна людина

У Донецькій області за минулу добу від рук російських окупантів загинула одна людина.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Людина загинула у Костянтинівці. У місті є також троє поранених.
Одну людину росіяни також поранили у Райському.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили у регіоні 3669 осіб, поранили ‒ 8251.
Цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
- У Донецькій області розширено зону “довгої” комендантської години. Починаючи з 6 жовтня, комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад.