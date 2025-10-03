У Донецькій області від російських обстрілів загинула ще одна людина

Окупанти вбили її у Костянтинівці.

У Донецькій області за минулу добу від рук російських окупантів загинула одна людина.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Людина загинула у Костянтинівці. У місті є також троє поранених.

Одну людину росіяни також поранили у Райському.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили у регіоні 3669 осіб, поранили ‒ 8251.

Цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.