Росіяни атакували критичну інфраструктуру у Златополі на Харківщині

В місті відсутнє електропостачання.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російська окупаційна армія атакувала Златопіль Харківської області.

Про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.

“Шановна громада! Внаслідок атаки російськими терористами на критичну інфраструктуру, в місті аварійно вимкнулося електропостачання”, - написав він. 

Міський голова також закликав містян не поширювати “інформацію про місце та кількість” в соцмережах, щоби не давати можливості окупантам використати цю інформацію в своїх цілях.
