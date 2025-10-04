Росіяни атакували критичну інфраструктуру у Златополі на Харківщині

Російська окупаційна армія атакувала Златопіль Харківської області.

Про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.

“Шановна громада! Внаслідок атаки російськими терористами на критичну інфраструктуру, в місті аварійно вимкнулося електропостачання”, - написав він.

Міський голова також закликав містян не поширювати “інформацію про місце та кількість” в соцмережах, щоби не давати можливості окупантам використати цю інформацію в своїх цілях.