Росіяни атакували критичну інфраструктуру у Златополі на Харківщині

Російська окупаційна армія атакувала Златопіль Харківської області.
Про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.
“Шановна громада! Внаслідок атаки російськими терористами на критичну інфраструктуру, в місті аварійно вимкнулося електропостачання”, - написав він.
Міський голова також закликав містян не поширювати “інформацію про місце та кількість” в соцмережах, щоби не давати можливості окупантам використати цю інформацію в своїх цілях.
- 3 жовтня була частково знеструмлена Донецька область. Без світла залишилися вся Дружківка, а ще - Костянтинівка і деякі райони Краматорська.
- Масований удар росіян спричинив системну аварію в мережі, що призвело до відключення одразу 307 тис. споживачів у кількох районах Чернігівської області. Ввечері 1 жовтня в області запровадили графік погодинних відключень електроенергії.