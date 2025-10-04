Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence, цього місяця доступ отримають 130 бригад

Для цього виділяють додаткові 1,5 млрд грн, які Генштаб розподілить між бригадами.

Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence, повідомив очільник відомства Денис Шмигаль.

Цього місяця доступ до маркетплейсу отримають 130 бригад:

12, які взяли участь у пілотному запуску;

ще 118 на різних ділянках фронту.

Міністр оборони зазначив, що DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, та отримувати її швидко. Всю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони.

Наразі на платформі доступні FPV-дрони, «бомбери» та дрони літакового типу. Поступово додаватимуться інші типи БпЛА, НРК, комплекси РЕБ/РЕР та скиди. За час роботи через DOT-Chain Defence, разом з програмою «Армія дронів бонус», поставлено понад 45 тисяч дронів та РЕБ.

“Ми даємо військовим інструмент, який дозволяє їм самостійно визначати пріоритети й швидко отримувати необхідне без зайвої бюрократії. Масштабування DOT-Chain Defence і додаткове фінансування дозволять ще оперативніше закривати критичні потреби на фронті”, – заявив Шмигаль.