Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Війна

Нафтогаз: РФ атакувала об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період. Є руйнування

Відомо про руйнування та влучання.

Фото: Нафтогаз

У ніч на 5 жовтня РФ завдала чергового масованого удару по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом у зимовий період.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України" 

Унаслідок російських ударів відомо про влучання та руйнування на об'єктах. Фахівці вже працюють на місцях.

"Жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари спрямовані лише на одне — позбавити українців газу, тепла і світла", —  наголосив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.
