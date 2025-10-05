Нафтогаз: РФ атакувала об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період. Є руйнування

Відомо про руйнування та влучання.

У ніч на 5 жовтня РФ завдала чергового масованого удару по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом у зимовий період.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України"

Унаслідок російських ударів відомо про влучання та руйнування на об'єктах. Фахівці вже працюють на місцях.

"Жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари спрямовані лише на одне — позбавити українців газу, тепла і світла", — наголосив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.