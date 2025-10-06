Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів

У дронах та ракетах, якими вчора, 5 жовтня, Росія атакувала Україну, містилося 102 тис. 785 компонентів іноземного виробництва.

Як розповів Володимир Зеленський, йдеться про компанії зі США, Китаю і Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів.

Під час цієї атаки Росія застосувала 496 ударних дронів, серед них – близько 250 "шахедів", і 53 ракети: 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", ⁠42 крилаті ракети Х-101 / "Іскандер-К" та ⁠9 крилатих ракет "Калібр".

У запущених ударних дронах було приблизно 100 тис. 688 компонентів іноземного виробництва, в "Іскандерах" – близько 1500, у "Кинджалах" – 192 компоненти та 405 – у "Калібрах".

Зеленський зауважив, що зокрема, компанії у Сполучених Штатах Америки виготовляють конвертори для ракет Х-101 та дронів типу "Шахед" ("Герань"), матриці для цих БпЛА й ракет "Кинджал", аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет.

"У Швейцарії створюють мікроконтролери для російських БпЛА, у Великій Британії – мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів, у Японії – оптоізолятори для крилатих ракет, у Німеччині – комутаційні роз’єми, у Нідерландах – процесори, у Республіці Корея – сервоприводи та підшипники, а найбільша кількість різноманітної мікроелектроніки – щонайменше 50 одиниць у кожному «шахеді» різних типів – постачається з Китаю і Тайваню", – йдеться у повідомленні.

Президент каже, що усі відповідні дані щодо кожної компанії та кожного компонента є в партнерів, і вони знають, на що потрібно реагувати.

Глава держави зазначив, що є схеми на кілька країн, і наголосив, що "усе це треба припиняти". Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів "Групи семи".

Радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зауважив, що Україна уважно спостерігає та аналізує компоненти, які Росія й надалі отримує з третіх країн.

"Сьогодні потрібне системне та скоординоване рішення на рівні G7, щоб закрити ці лазівки й забезпечити ефективність санкцій", – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що партнери мають українські пропозиції щодо обмеження схем постачання, і необхідні рішення від них. Україна також готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні.