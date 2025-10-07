Ворог вранці вдарив по Сумах. Поранено водійку і пасажира тролейбуса, пошкоджено будинки

Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вранці вдарив по Сумах. Поранено водійку і пасажира тролейбуса, пошкоджено будинки

Фахівці обстежують територію ударів і розгортають штаб ліквідації наслідків атаки. 

Ворог вранці вдарив по Сумах. Поранено водійку і пасажира тролейбуса, пошкоджено будинки
Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

Російська армія вранці 7 жовтня атакувала Сумську громаду дронами. Влучив у цивільну інфраструктуру в Зарічному районі.

Є пошкодження житлового сектору і часткове знеструмлення. За попередніми даними голови обласної військової адміністрації Олега Григорова, тут минулося без поранених. 

Однак є постраждалі внаслідок удару по тролейбусу.

"За допомогою до медиків звернулися пасажир і водійка. Їм надали необхідну допомогу на місці події", – повідомив начальник ОВА. 

Фахівці обстежують територію ударів і розгортають штаб ліквідації наслідків атаки. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies