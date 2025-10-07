Ворог вранці вдарив по Сумах. Поранено водійку і пасажира тролейбуса, пошкоджено будинки

Російська армія вранці 7 жовтня атакувала Сумську громаду дронами. Влучив у цивільну інфраструктуру в Зарічному районі.

Є пошкодження житлового сектору і часткове знеструмлення. За попередніми даними голови обласної військової адміністрації Олега Григорова, тут минулося без поранених.

Однак є постраждалі внаслідок удару по тролейбусу.

"За допомогою до медиків звернулися пасажир і водійка. Їм надали необхідну допомогу на місці події", – повідомив начальник ОВА.

Фахівці обстежують територію ударів і розгортають штаб ліквідації наслідків атаки.