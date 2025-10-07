Світлана Гринчук: лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти

Міністерка енергетики Світлана Гринчук обговорила з послами країн G7 ключові потреби України напередодні зими в умовах постійних російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

“Лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога. Тож серед наших потреб, найперше, це захист - нам потрібно більше систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. У пріоритетах і розвиток пасивного фізичного захисту, який вже продемонстрував свою ефективність”, - зазначила Гринчук.

Вона додала, що також критично важливим є й нарощування обсягів виробництва енергетичного устаткування.

Світлана Гринчук закликала партнерів допомогти Україні не лише новим обладнанням, але й вживаним, яке може замінити зруйноване в Україні.

Крім того, пріоритетним є накопичення достатніх обсягів природного газу.