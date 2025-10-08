У Херсоні російський дрон атакував двох цивільних

Російські окупаційні війська атакували з дрона двох жителів Херсона у Центральному районі.
Про це інформує Херсонська ОВА.
Унаслідок скидання вибухівки з ворожого БпЛА постраждали чоловіки, 54 та 49 років. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.
Бригада "екстренки" надала потерпілим допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
- Уранці 6 жовтня російські війська вдарили по інфраструктурі Ніжина та Прилуцького району Чернігівської області. Унаслідок атак спалахнули пожежі.