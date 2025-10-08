У Херсоні російський дрон атакував двох цивільних

Російські окупаційні війська атакували з дрона двох жителів Херсона у Центральному районі.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Унаслідок скидання вибухівки з ворожого БпЛА постраждали чоловіки, 54 та 49 років. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.

Бригада "екстренки" надала потерпілим допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.