Від початку року 12 кліриків УПЦ МП отримали підозри за пособництво державі-агресору

Також було винесено сім вироків, а до суду скеровано 13 обвинувальних актів.

Цього року правоохоронці повідомили про підозру 12 священнослужителям УПЦ МП за глорифікацію загарбників, держзраду, перешкоджання діяльності Збройних сил України та поширення інформації про переміщення Сил оборони.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Упродовж 2025 року правоохоронні органи системно розслідували діяльність осіб, які підозрюються, обвинувачуються або були засуджені за співпрацю з ворогом, державну зраду, сприяння ухилянню від мобілізації, глорифікацію окупантів, а також надання ворогу інформації про переміщення ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

9 підозр стосувалися глорифікації ворога (ст. 436-2 ККУ), 1 – державної зради (ч. 2 ст. 111 ККУ), 1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ст. 114-1 ККУ), а також 1 – несанкціоноване поширення інформації про розміщення чи переміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).

До суду скеровано 13 обвинувальних актів, з яких 9 стосувалися глорифікації (ст. 436-2 ККУ), 2 – посягання на територіальну цілісність України (ст. 110 ККУ), 1 – державної зради (ст. 111 ККУ) та 1 – перешкоджання діяльності ЗСУ (ст. 114-1 ККУ).

Було винесено 7 вироків: 6 за глорифікацію окупаційних військ (з яких 5 передбачали позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. 75 ККУ, а 1 – 3 роки пробаційного нагляду) та 1 за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 ККУ), що передбачав 11 років позбавлення волі.

Офіс генпрокурора наголошує на проблемі пособництва священнослужителів УПЦ (МП) державі-агресору і навів свіжий приклад викриття священника з чернівців на незаконному переправленні ухилянтів через кордон. До злочинної схеми він залучив спільника – 42-річного жителя села Банчени Чернівецького району. За даними слідства, священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним чоловікам організувати безперешкодний перетин українсько-румунського кордону за 13 тисяч євро з особи.

За інформацією прокуратури, до "бізнесу" він залучив знайомого, який забезпечував транспортний супровід "клієнтів" з Тернопільської до Чернівецької області, де й мала відбутися передача коштів і подальший інструктаж. Під час отримання 26 тисяч євро у Чернівцях організаторів було затримано.

У вересні Українська православна церква Московського патріархату подала до Шостого апеляційного адміністративного суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності УПЦ МП.