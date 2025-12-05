Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, підозрюваного у держзраді

Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні клопотання про звільнення з-під варти детектива Національного антикорупційного бюро України Віктора Гусарова.
Про це повідомив Центр протидії корупції.
За даними ЦПК, відповідне рішення ухвалив суддя Олексій Глянь. Засідання, яке було заплановане на 13:45, розпочалося із запізненням приблизно на 45 хвилин.
Як зазначають у Центрі, у приміщенні суду не було електроенергії, що нібито унеможливлювало фіксацію судового засідання. "Це абсурдно, адже в суді є генератор. Більше того, інші призначені засідання проводяться", – зазначали у Центрі.
Попри технічні труднощі, розгляд клопотання все ж відбувся, за результатами якого суд вирішив залишити детектива Гусарова під вартою.
- За даними СБУ, детекти НАБУ Гусаров нібито збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.
- Персональну інформацію витягував із закритої бази даних правоохоронних органів України. Його діяльність координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича.
- У липні слідчий Суддя Шевченківського суду Києва Володимир Бугіль взяв під варту Віктора Гусарова без права внесення застави.