ГоловнаПраво

Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, підозрюваного у держзраді

Засідання у справі Гусарова розпочали із запізненням.

Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, підозрюваного у держзраді
суд у справі Віктора Гусарова
Фото: Центр протидії корупції

Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні клопотання про звільнення з-під варти детектива Національного антикорупційного бюро України Віктора Гусарова. 

Про це повідомив Центр протидії корупції.

За даними ЦПК, відповідне рішення ухвалив суддя Олексій Глянь. Засідання, яке було заплановане на 13:45, розпочалося із запізненням приблизно на 45 хвилин.

Як зазначають у Центрі, у приміщенні суду не було електроенергії, що нібито унеможливлювало фіксацію судового засідання. "Це абсурдно, адже в суді є генератор. Більше того, інші призначені засідання проводяться", – зазначали у Центрі.

Попри технічні труднощі, розгляд клопотання все ж відбувся, за результатами якого суд вирішив залишити детектива Гусарова під вартою.

  • Персональну інформацію витягував із закритої бази даних правоохоронних органів України. Його діяльність координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича.
  • У липні слідчий Суддя Шевченківського суду Києва Володимир Бугіль взяв під варту Віктора Гусарова без права внесення застави.
