Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, підозрюваного у держзраді

Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні клопотання про звільнення з-під варти детектива Національного антикорупційного бюро України Віктора Гусарова.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

За даними ЦПК, відповідне рішення ухвалив суддя Олексій Глянь. Засідання, яке було заплановане на 13:45, розпочалося із запізненням приблизно на 45 хвилин.

Як зазначають у Центрі, у приміщенні суду не було електроенергії, що нібито унеможливлювало фіксацію судового засідання. "Це абсурдно, адже в суді є генератор. Більше того, інші призначені засідання проводяться", – зазначали у Центрі.

Попри технічні труднощі, розгляд клопотання все ж відбувся, за результатами якого суд вирішив залишити детектива Гусарова під вартою.

За даними СБУ, детекти НАБУ Гусаров нібито збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.

Персональну інформацію витягував із закритої бази даних правоохоронних органів України. Його діяльність координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича.