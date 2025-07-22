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Суд взяв під варту без права внесення застави працівника НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у держзраді

За даними слідства, Гусаров нібито збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.

Суд взяв під варту без права внесення застави працівника НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у держзраді
СБУ повідомила про затримання «крота» фсб у лавах НАБУ
Фото: СБУ

Слідчий Суддя Шевченківського суду Києва Володимир Бугіль  взяв під варту без права внесення застави працівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

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За даними СБУ, Гусаров нібито збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян. Персональну інформацію витягував із закритої бази даних правоохоронних органів України. Його діяльність координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича.

Натомість, як повідомили в НАБУ, в серпні 2023 року СБУ направила до НАБУ лист, в якому йшла мова про те, що Гусаков у 2012 - 2015 роках, коли працював в МВС (тобто до початку його роботи в НАБУ), міг пересилати електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО).

"Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей", – твердять у НАБУ.
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