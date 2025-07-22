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На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення
с. Підсереднє
Фото: телеграм / Олег Синєгубов

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення.

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Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 

У м. Куп'янськ постраждала 84-річна жінка; у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 67-річна жінка.

Внаслідок підриву на невідомому предметі у с. Вербівка Балаклійської громади постраждав 29-річний чоловік. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 24 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), адмінбудівлю (с. Підсереднє), приватний будинок (с. Приколотне), вантажний автомобіль (с. Огурцівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка, Западне та Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки.
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