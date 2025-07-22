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Росія атакувала Україну 42 ударними дронами

Збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (і безпілотників інших типів) на півдні та сході країни.

Росія атакувала Україну 42 ударними дронами
Фото: Генгштаб

Українська протиповітряна оборона вночі знешкодила 26 російських дронів. Ще 7 – локаційно втрачені. 

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Про це повідомили у Повітряних силах. 

У ніч на 22 липня (із 23.00 21 липня) противник атакував 42-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, що у Росії, Чауда, Гвардійське у ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксували влучання 9 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Фото: Повітряні сили

  • У ніч на 22 липня сили ППО збили над Дніпропетровською областю 14 ворожих безпілотників. 
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