Майже 1100 окупантів були ліквідовані упродовж доби Силами оборони

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби армія РФ втратила 1090 солдатів, 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та одиницю спецтехніки.

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 044 250 солдатів.

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