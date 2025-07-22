Майже 1100 окупантів були ліквідовані упродовж доби Силами оборони

Упродовж доби армія РФ втратила 1090 солдатів, 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та одиницю спецтехніки.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 044 250 (+1090) осіб
- танків – 11038 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23035 (+7) од
- артилерійських систем – 30680 (+43) од
- РСЗВ – 1445 (+1) од
- засоби ППО – 1199 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47437 (+256)
- крилаті ракети – 3533 (+18)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55953 (+94)
- спеціальна техніка – 3935 (+1).
Дані уточнюються.