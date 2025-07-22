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Майже 1100 окупантів були ліквідовані упродовж доби Силами оборони

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 044 250 солдатів.

Майже 1100 окупантів були ліквідовані упродовж доби Силами оборони
Ілюстративне фото
Фото: 10 ОШБр "Едельвейс"

Упродовж доби армія РФ втратила 1090 солдатів, 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та одиницю спецтехніки.

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Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 044 250 (+1090) осіб 
  • танків – 11038 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23035 (+7) од
  • артилерійських систем – 30680 (+43) од
  • РСЗВ – 1445 (+1) од
  • засоби ППО – 1199 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47437 (+256)
  • крилаті ракети – 3533 (+18)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55953 (+94)
  • спеціальна техніка – 3935 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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