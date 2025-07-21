Армія РФ атакувала Сумщину, двоє поранених

Обстрілом також пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові приміщення, триває обстеження території.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Близько 22:30 російські військові завдали удару по території Ковпаківського району Сумської громади .

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