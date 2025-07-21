Армія РФ атакувала Сумщину, двоє поранених

Близько 22:30 російські військові завдали удару по території Ковпаківського району Сумської громади.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Попередньо, двоє людей отримали поранення.
Обстрілом також пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові приміщення, триває обстеження території.
На місці події працюють усі необхідні служби, постраждалим надається необхідна допомога.
- Ввечері 21 липня російська окупаційна армія атакувала дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади Сумщини. Внаслідок атаки загарбників попередньо постраждали щонайменше четверо людей, серед них 5-річний хлопчик.