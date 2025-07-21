Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб підтвердив, що у Білгородській області РФ вдалося уразити зенітний ракетний комплекс С-300П і інші цілі

Щодо С-300П, то це значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні.

20 липня Сили оборони України завдали низку успішних ударів по окупантах. Зокрема, уразили російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Командування пояснило, що така втрата для ворога значно зменшила зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні.

«У цій самій області наші війська також завдали удару по радіолокаційному комплексу «Небо-М», що критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М «Big Bird», - додали в Генштабі.

За інформацією військових, такі скоординовані удари «суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони РФ, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами».
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies