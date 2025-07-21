Щодо С-300П, то це значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні.

20 липня Сили оборони України завдали низку успішних ударів по окупантах. Зокрема, уразили російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Командування пояснило, що така втрата для ворога значно зменшила зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні.

«У цій самій області наші війська також завдали удару по радіолокаційному комплексу «Небо-М», що критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М «Big Bird», - додали в Генштабі.

За інформацією військових, такі скоординовані удари «суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони РФ, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами».