У російській неволі помер найстарший цивільний полонений з Енергодара

Під час етапування до російського міста Усть-Лабінська помер 74-річний цивільний полонений Олександр Марков.
Про це повідомив у Телеграмі міський голова Енергодара Дмитро Орлов з посиланням на сина загиблого.
"Літнього хворого чоловіка заарештували ще 8 травня 2024 року. Майже рік, до березня 2025 року, родині нічого не було відомого про його долю. І тільки навесні дізналися, що окупаційний "суд" засудив чоловіка "за державну зраду" до 14 років колонії суворого режиму з подальшим обмеженням свободи на 1 рік", — ідеться у повідомленні.
Олександр Марков помер 26 червня 2025 року "на етапі". Подробиці смерті чоловіка і точна причина смерті наразі невідомі.
"Це ще одне нагадування про жорстокість, з якою ворог поводиться з нашими людьми: як з військовополоненими, так і цивільними, зокрема й пенсіонерами", — наголосив Орлов.
Станом на липень 2025 року відомо про 27 енергодарців, які залишаються в російському полоні: 7 з них - жінки, 13 - це працівники Запорізької атомної електростанції.
- Росія утримує в колоніях на окупованій території, а також на її власній, тисячі мирних українців. Їх затримували під час "фільтрації" чи просто на вулицях за протидії "СВО" – російському вторгненню. Ці в'язні зазнають катувань, у них немає офіційних звинувачень, судів і термінів визволення, тож знайти їх майже неможливо, а для звільнення не існує механізмів