У російській неволі помер найстарший цивільний полонений з Енергодара

Станом на липень 2025 року відомо про 27 енергодарців, які залишаються в російському полоні.

Під час етапування до російського міста Усть-Лабінська помер 74-річний цивільний полонений Олександр Марков.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Енергодара Дмитро Орлов з посиланням на сина загиблого.

"Літнього хворого чоловіка заарештували ще 8 травня 2024 року. Майже рік, до березня 2025 року, родині нічого не було відомого про його долю. І тільки навесні дізналися, що окупаційний "суд" засудив чоловіка "за державну зраду" до 14 років колонії суворого режиму з подальшим обмеженням свободи на 1 рік", — ідеться у повідомленні.

Олександр Марков помер 26 червня 2025 року "на етапі". Подробиці смерті чоловіка і точна причина смерті наразі невідомі.

"Це ще одне нагадування про жорстокість, з якою ворог поводиться з нашими людьми: як з військовополоненими, так і цивільними, зокрема й пенсіонерами", — наголосив Орлов.

Станом на липень 2025 року відомо про 27 енергодарців, які залишаються в російському полоні: 7 з них - жінки, 13 - це працівники Запорізької атомної електростанції.