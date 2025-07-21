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Умєров: цьогоріч Україна залучила понад $43 млрд безпекової допомоги

Це найбільший обсяг допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, зауважив Секретар РНБО.

Умєров: цьогоріч Україна залучила понад $43 млрд безпекової допомоги
Секретар РНБО Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

У 2025 році Україна залучила понад $43 млрд безпекової допомоги.

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Таку цифру озвучив Секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, це найбільший обсяг допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Беручи участь у 29-му засіданні у форматі «Рамштайн», Умєров підсумував, що за період діяльності платформи вдалося запустити F-16, Mirage, а також Коаліцію дронів, при цьому загалом сформували 9 коаліцій спроможностей, а також перейшли від імпорту до спільного виробництва, інвестувавши понад $20 млрд в українську «оборонку». «Сьогодні Україна – не лише отримувач допомоги, а й повноцінний учасник глобального безпекового партнерства... Як секретар РНБО я продовжу координацію та контроль всіх складових сектору безпеки і оборони. Зокрема, і на міжнародному переговорному треку», - запенив Умєров.

  • Німеччина і Британія запустили спільний проєкт, який передбачає постачання Україні 220 тисяч снарядів калібру 35 мм для зенітних установок Gepard, а також фінансування бойових безпілотників українського виробництва.
  • Німеччина також готова надати Україні п'ять систем ППО Patriot.
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